Kevin Boateng marcou o golo que ditou o empate do Santa Clara diante do FC Porto (1-1), no Estádio São Miguel, em jogo da 11.ª jornada da Liga:

Foi já aos 83 minutos, na sequência de um pontapé de canto de Tagawa da esquerda, com o defesa a antecipar-se a Toni Martinez e a bater Diogo Costa.

Ora veja: