Cerca de uma dezena de adeptos encarnados fizeram-se ouvir na chegada da equipa à Academia do Seixal, apesar do cordão policial, que os manteve afastados da entrada do centro de treinos das águias.

Após a derrota por 4-3, em casa, diante do Santa Clara, os adeptos que marcaram presença no Seixal insultaram a equipa na com palavras como «vergonha», além de alguns insultos.

A TVI fez o percurso pela Ponte 25 de abril e testemunhou a presença de polícia também nos vários viadutos da A2, mas, segundo informa a TVI, a comitiva encarnada seguiu por uma via alternativa.

Os dois autocarros do Benfica fizeram o percurso desde o Estádio da Luz até ao Seixal pela Ponte Vasco da Gama e não pela 25 de abril, que é mais habitual no trajeto.