O Benfica chegou ao intervalo a vencer o Santa Clara (1-0), nos Açores, em jogo da 5.ª jornada da Liga, com um golo de Rodrigo Pinho que se estreou a marcar pela equipa de Jorge Jesus.

Um golo já perto do intervalo, aos 42 minutos, que resultou de uma transição rápida do Benfica, com Grimaldo a destacar Rodrigo Pinho entre os centrais do San Ta Clara e o avançado bateu Marco Pereira com o pé esquerdo.

Ora veja: