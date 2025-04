O Santa Clara recebeu e venceu o Arouca por 2-0, este sábado, em jogo da 31.ª jornada da Liga portuguesa.

Dois golos de Ricardinho, aos quatro e 37 minutos (o último é para ver e rever, com uma grande receção e um remate de primeira), fizeram a diferença no marcador, a favor da equipa treinada por Vasco Matos.

Com este resultado, os açorianos sobem, à condição, ao quinto lugar, com 50 pontos, mais dois do que o Vitória, que tem 48 e recebe o Rio Ave no domingo (18 horas). Continua, assim, animada a corrida ao lugar de acesso à Liga Conferência, confirmado depois de Sporting e Benfica (que se vão apurar para as provas da UEFA via campeonato) terem chegado à final da Taça de Portugal.

VEJA AQUI: tudo o que pode acontecer na 31.ª jornada, do título à manutenção

O Arouca mantém os 33 pontos (e o 12.º lugar, mas agora à condição) e ainda não assegura a permanência. Bastava-lhe o empate para tal. No entanto, ainda pode garanti-la nesta jornada num destes cenários: se o AVS perder, ou se o AVS empatar e o Estrela perder (e tudo tem a ver com o facto de ainda haver o Estrela-AVS por jogar e com Estrela e Arouca estarem igualados no confronto direto).

O resumo do Santa Clara-Arouca: