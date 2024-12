Foi pela margem mínima que o Santa Clara triunfou sobre o Rio Ave, na 13.ª ronda da Liga. Na tarde deste sábado, os açorianos contaram com a inspiração de Vinicius Lopes para seguirem intocáveis no 4.º lugar do campeonato.

O único golo do encontro foi marcado aos 36 minutos, a passe de Diogo Calila.

O terceiro triunfo consecutivo do Santa Clara na Liga permite alcançar os 27 pontos, no 4.º lugar, aproveitando os resultados de Sp. Braga e Vitória de Guimarães. Segue-se a visita ao Arouca (17.º), na tarde de 15 de dezembro (15h30).

Quanto ao Rio Ave, os comandados de Petit permanecem no 9.º lugar, com 15 pontos, sete de diferença para a linha de água. Na próxima ronda há receção ao Vitória de Guimarães (6.º), na noite de 16 de dezembro (20h45).