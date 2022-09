Rildo Filho venceu o prémio de golo do mês de agosto da Liga, informou esta sexta-feira o organismo.

Na jornada dois do campeonato, e quando fazia a estreia pelo Santa Clara, o extremo de 22 anos fez na altura o 1-0 frente ao Boavista com uma grande jogada individual, na qual ultrapassou vários adversários até finalizar de pé esquerdo.

Rildo, refira-se, bateu a concorrência de Nuno Santos, do Sporting, Matheus Nunes, antigo jogador dos leões, João Teixeira, do Desp. Chaves, Welinton Jr., do Portimonense, Ricardo Horta e Castro, ambos do Sp. Braga.

Veja o golo: