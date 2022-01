O Sporting publicou mais um backstage, mas este com um atrativo especial: mostra os bastidores da primeira derrota leonina no campeonato, no Açores, frente ao Santa Clara.

No vídeo mostrado pelo clube, é possível ver todos os instantes que as câmaras da transmissão televisiva não mostraram, sobretudo no final do jogo, quando a tristeza e o desalento se apoderou dos rostos leoninos.