A FIGURA: Pote

Estava alheado das redes adversárias. Depois de bisar frente ao Dortmund, a 24 de novembro, não mais tinha marcado. Quase dois meses de um jejum quebrado em Vizela, no arranque da segunda volta do campeonato. Abriu o marcador com um remate pronto, de primeira, num belo gesto técnico. Estava traçado o caminho para o triunfo. Ainda tentou o segundo do jogo, que esteve perto, mas não conseguiu. Fez o seu 12.º golo da temporada.

O MOMENTO: golo de Daniel Bragança (42’)

Num momento cirúrgico do jogo, praticamente em cima do intervalo, o Sporting chegou a uma vantagem estável que lhe permitiu gerir o jogo. Passe de Sarabia na direita para Nuno Santos amortecer na área. O médio remata de primeira com o pé esquerdo e conta com um desvio do esférico num adversário para festejar o segundo dos leões.

OUTROS DESTAQUES

Sarabia

Em pezinhos de lá, ao seu estilo, o espanhol de 29 anos está nos dois golos da equipa de Rúben Amorim. Com a capacidade de definição aliada à capacidade técnica o atacante conseguiu fazer a diferença no capítulo do passe. Assiste Pote para o primeiro golo do encontro.

Pedro Silva

O guarda-redes do Vizela fez um punhado de defesas importantes, a manter o Vizela ligado ao jogo. Não teve propriamente muito trabalho, mas esteve bem entre os postes ao corresponder da melhor forma quando solicitado, quase sempre com intervenções complicadas.

Daniel Bragança

Foi uma das novidades do onze do Sporting. Rendendo Matheus Nunes, o médio não teve a mesma capacidade de progressão com a bola nem a mesma capacidade de romper linhas, mas distribuiu bem o jogo e complementou a prestação com um golo.

Kiki

O lateral voltou, uma vez mais, a jogar no eixo da defesa. Parece já ter anos disto e, com uma prestação plena de entrega corporizou aquilo que é o espírito deste Vizela. Nunca deu qualquer lance como perdido.