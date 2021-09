Figura: Sauer



Embora não tenha feito um jogo brilhante, o brasileiro apareceu para ajudar o Boavista num jogo complicado . Após uma mão de Chiquinho na área canarinha, de acordo com a leitura do árbitro, Sauer transformou o penálti em golo e acabou por dar conforto ao Boavista. Está um jogador maduro, ciente de quando deve ou não soltar a bola e com capacidade para se associar com os seus companheiros. Não perdeu discernimento com o decorrer dos minutos e tentou sempre galvanizar os axadrezados com arrancadas que obrigaram o Estoril a recorrer à falta. Sauer é o melhor marcador do Boavista na Liga com quatro golos e candidato a figura da equipa em 2021/22 e somou mais uma noite para lembrar.





Momento: acrobacia de André Franco vale um ponto, minuto 72



Em boa hora o médio foi lançado por Bruno Pinheiro. Franco entrou aos 67 minutos e cinco minutos depois, empatou a partida. O Boavista não foi lesto a afastar a bola da área, Geraldes cruzou e Franco atirou de forma acrobática para o empate que silenciou o Bessa.



Outros destaques:



Beiranvand: o iraniano relegou Bracali para o banco de suplentes e agarrou a oportunidade concedida por João Pedro Sousa. É verdade que o guardião persa não teve de superar nenhuma prova de fogo, mas revelou-se extremamente seguro em todos os lances de cruzamento que teve de resolver. Não largou uma bola. Beiranvand esteve sempre sereno e apenas por uma vez recorreu ao seu impressionante lançamento de bola com as mãos e ainda exibiu sangue frio quando... driblou Rui Fonte na área. Uma exibição consistente ao nível de um guarda-redes titular da Liga.



Francisco Geraldes: inteligente, o médio tentou sempre colocar-se nas costas de Seba Pérez para ligar o jogo ofensivo do Estoril. O jogador formado no Sporting somou pormenores interessantes, teve critério com bola, mas escondeu-se quando teve via aberta para rematar. Ainda assim, Geraldes assistiu Franco para o golo do empate e não fez grandes amigos no Bessa.



Chiquinho: jogo tremendamente infeliz do extremo. Chiquinho esteve uns furos abaixo do que tem mostrado e ficou ligado ao penálti que originou o golo do Boavista. É verdade que nunca se escondeu, procurou desequilibrar pelo corredor, mas esta não era de todo a sua noite.



Petar Musa: o gigante avançado tem uma relação com a bola incomum face à altura que possuiu. O croata mostrou pormenores de qualidade com os pés, associou-se bem com os companheiros – viu-se no lance que originou o penálti – e foi fulcral na estratégia dos axadrezados ao jogar de costas para a baliza. Musa apenas esteve precipitado na hora da finalização.