A FIGURA: Schettine

Impossível dissociar o bom momento que o Santa Clara atravessa da subida de forma do avançado brasileiro. Uma semana depois de ter bisado diante do P. Ferreira, foi Schettinne quem abriu o marcador no Jamor. A equipa mostrava dificuldade em criar jogo para ele, mas o camisola 95 aproveitou um erro do adversário para desbloquear o jogo aos 44m.

O MOMENTO: erro de Danny desbloqueia o jogo (44m)

O jogo arrastava-se para o intervalo sem grandes motivos de emoção, mas Danny animou-o de uma forma que, com certeza, não quereria. O jogador que apenas tinha jogado na equipa de sub-23 perdeu a bola em zona proibida e estendeu a passadeira para Schettine inaugurar o marcador. A desconcentração prolongou-se depois e logo a seguir o Santa Clara fez o segundo

OUTROS DESTAQUES

Lincoln

Foi um dos poucos agitadores da partida. O jovem brasileiro trouxe alguma irreverência ao jogo e esteve perto de marcar de canto direto.

Francisco Ramos

Sem se dar muito por ele no jogo, o médio foi fundamental a fechar os caminhos para a baliza da sua equipa. Sempre concentrado, formou com Costinha uma dupla impenetrável pelo corredor central

Danny

Estreia para esquecer do jovem central na Liga. Entrou a frio logo ao sétimo minuto devido à lesão de Nuno Coelho, mas o erro comprometedor surgiu apenas perto do intervalo, quando já não tinha razão para estar tão nervoso. Pressionado por Schettine, o jogador de 22 anos deixou a bola nos pés do adversário quando era o último defensor e viu o avançado dar vantagem ao Santa Clara.

Chano

O médio argelino entrou aos 63m ainda a tempo de ser o melhor jogador do Belenenses em campo. O canhoto trouxe critério ao futebol ofensivo do Belenenses, mas faltou-lhe companhia. Um jogador a rever, este número 10 do Belenenses, que tinha jogado dois minutos na Luz.