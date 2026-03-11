O futebolista do Benfica, Andreas Schjelderup, foi distinguido como o jovem do mês da Liga portuguesa relativo a fevereiro, anunciou o organismo, ao final da manhã desta quarta-feira.

Schjelderup foi o mais votado pelos treinadores principais da Liga, com 21,48 por cento das preferências.

É a primeira distinção de Schjelderup nos prémios da Liga esta época, tendo superado a concorrência de Diogo Travassos (Moreirense, 17,04 por cento dos votos), e de Ibrahima Ba (Famalicão, 13,33 por cento das preferências).

O internacional pela Noruega marcou um golo na vitória frente ao Alverca (2-1) e foi também titular nas vitórias ante Santa Clara (2-1) e AFS (3-0), tal como no empate em Tondela (0-0).