Sebastián Coates viu o quinto cartão amarelo na Liga diante do Sp. Braga, após protestar a grande penalidade assinalada a favor dos minhotos. Ora, desta forma, o capitão leonino vai falhar o próximo jogo do Sporting, a 2 de fevereiro, no terreno do Belenenses.

Ainda assim, o uruguaio já estava indisponível para essa partida de qualquer maneira, isto porque foi convocado para os próximos compromissos da seleção, que coincidem com essa data.

O Uruguai defronta o Paraguai a 27 de janeiro e a Venezuela a 1 de fevereiro, em jogos de qualificação para o Mundial do Qatar.