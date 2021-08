Manuel Ugarte vai ser chamado pela primeira vez à seleção do Uruguai. O médio do Sporting está pré-convocado, fazendo parte de uma lista de 26 jogadores a atuar no estrangeiro que foram reservados, e segundo o adjunto revelou à imprensa uruguaia, todos esses atletas vão ser convocados por Oscar Tabarez.

«Fizemos uma pré-convocatória de 26 jogadores, mas vão estar todos convocados», referiu Celso Otero, sendo que, para além de Ugarte, também Sebastian Coates foi pré-convocado.

O Uruguai vai fazer três jogos de apuramento para o Mundial 2022: frente ao Peru, no dia 2 de setembro, em Lima, frente à Bolívia, em Montevideu, no dia 5 de setembro, e frente ao Equador, também em Montevideu, no dia 9 de setembro.