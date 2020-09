Sebastián Pérez está infetado com Covid-19, apurou o Maisfutebol.



O Boavista já tinha chegado a acordo com o Boca Juniors para a contratação do médio de 27 anos por empréstimo com opção de compra que se torna obrigatória ao fim da realização de 20 jogos pelos axadrezados conforme o nosso jornal escreveu. No entanto, o facto de o colombiano ter testado positivo obriga-o a adiar a viagem para Portugal.



Com a cláusula acionada, o Boavista deverá pagar um valor a rondar 1,3 milhões de euros, além dos cerca de 300 mil do custo do empréstimo.

Assim, Sebastián Pérez terá de aguardar até ter autorização para viajar para Portugal e integrar o plantel às ordens de Vasco Seabra.



Lembre-se que na última segunda-feira o Boca Juniors deu conta de vários casos positivos de Covid-19 no plantel principal.