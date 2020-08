O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, admitiu a possibilidade de os jogos da Liga terem público nos estádios, corroborando as palavras da diretor-geral da Saúde, Graça Freitas.



«Espero que a próxima época do futebol profissional seja repleta de fair-play e que se evidencie o futebol mais competitivo e de maior qualidade. Temos tido muitas reuniões, todos temos o objetivo de contribuirmos para a Saúde Pública e para que, com a maior brevidade possível, tenhamos público nas bancadas. Do futebol e de todo o desporto. Mas, todos compreenderão, temos que o fazer com segurança. Com todas as cautelas e cuidado» começou por dizer, à margem do sorteio da Liga que decorreu na Real Companhia Velha, em Vila Nova de Gaia.



Convidado a falar sobre as diferenças do futebol para outros espetáculos, João Paulo Rebelo preferiu sublinhar que os desportivos «devem ser tratados de forma igual» e saudou o retoma das modalidades coletivas.



O Secretário de Estado da Juventude e do Desporto apontou o recomeço das competições em todos os escalões como o próximo objetivo.

«As federações vão ter a capacidade de começar as competições ao nível dos seniores e o objetivo é que todos os escalões possam treinar e competir. O desporto é essencial a cada um de nós e à nossa sociedade. Como todos compreendemos, o contexto em que vivemos é de cautela. Também no desporto está a acontecer, não posso deixar de valorizar e sublinhar que estamos com proximidade na atividade desportiva. Um conjunto de regras e procedimentos para nos salvaguardarmos a todos», concluiu.