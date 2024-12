A nova sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) foi inaugurada nesta sexta-feira em Ramalde, freguesia do Porto, na presença dos presidentes do organismo, Pedro Proença, da autarquia local, Rui Moreira, e do primeiro-ministro, Luís Montenegro.

«Esta arena é o símbolo da união e de tudo o que temos feito em conjunto nos últimos 10 anos. É a prova de que todos juntos cumprimos os desígnios propostos e é a marca do verdadeiro legado que deixamos na LPFP», disse Pedro Proença, na sessão de abertura.

Além do líder da LPFP, que também comanda a Associação de Ligas Europeias, o corte da fita e o descerramento da placa de inauguração da Arena Liga Portugal coube a Rui Moreira e ao primeiro-ministro, que se fez acompanhar por Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares.

«É uma semana grande e de festa para o futebol português. O futebol profissional abre a sua nova casa e olha para os próximos anos, enquanto o país se associa à realização do maior evento mundial de futebol. Se esta semana foi boa, acreditem que na próxima haverá motivos para renovar a estratégia do país para o desporto português», apontou Luís Montenegro.

Os discursos de Proença e Montenegro foram intercalados pelas palavras do presidente da Câmara Municipal do Porto, que projetou um «novo ciclo do futebol profissional luso».

«Este edifício vai tornar-se rapidamente num ícone da cidade do Porto e a sua arquitetura inovadora e marcante representa a ambição, clarividência e o dinamismo das conquistas da Liga sob a liderança de Pedro Proença», afirmou Rui Moreira.

A cerimónia contou ainda com os presidentes de Benfica, Rui Costa, FC Porto, André Villas-Boas, e Sporting de Braga, António Salvador, tendo a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sido representada por José Couceiro, vice-presidente, e o Sporting por André Bernardo, administrador da SAD.