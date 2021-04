A figura: Seferovic

Depois de um jogo em branco, o suíço voltou a faturar, e por duas vezes, isolando-se na liderança dos melhores marcadores, com dezoito golos. No primeiro tento, o terceiro do Benfica, finalizou no interior da área após mais uma assistência de Diogo Gonçalves, e no segundo concluiu de forma fácil uma jogada entre Rafa e Grimaldo. O suíço nunca virou a cara à luta e mereceu ser feliz.

O momento: Minuto 45+1

Pizzi empatou o jogo e tranquilizou a sua equipa na última jogada da primeira parte. Contra a corrente, Beto inaugurou o marcador e o Benfica acusou o golo. Só que a resposta foi rápida e na última jogada antes do descanso os encarnados chegaram ao empate, anulando a vantagem e devolvendo confiança para dar a volta depois.

Outros destaques

Beto

Mais um golo do avançado do momento! Já são onze no campeonato, e a cobiça de outros clubes maiores vai aumentando. O longilíneo avançado do Portimonense teve direito a marcação especial por parte de Lucas Veríssimo, mas mesmo assim conseguiu soltar-se para lançar o pânico. Possante, rápido e letal, fugou a Otamendi para marcar o golo e esteve nas melhores oportunidades da sua equipa.

Darwin Nuñez

Entrada decisiva e aposta ganha de Jesus após o intervalo. Mal entrou falhou uma boa oportunidade, mas não perdoou passados poucos minutos. Com o uruguaio colocado ao lado de Seferovic, o ataque do Benfica alargou e as oportunidades foram aparecendo. Procura ganhar o lugar que já foi seu no início da época.

Pizzi

Voltou à titularidade em boa hora. O capitão do Benfica foi decisivo em reverter o marcador, apontando o primeiro golo depois de um bom trabalho sobre Maurício. Movimentou-se bem, pensou o jogo e voltou a ter golo.

Aylton Boa Morte

Abre-latas. Perfurou a defesa encarnada com raides que causaram complicações. Foi assim no golo, quando passou por Vertonghen e Gabriel, para servir Beto. Continua, há uma série de jogos, em grande forma.