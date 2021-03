FIGURA: Seferovic

A referência ofensiva do Benfica, o suíço vale pelo que joga e pelo que faz jogar. Mesmo quando está longe de zonas de finalização e a jogar de costas para a baliza é útil pelo que dá à equipa, como é exemplo o primeiro golo encarnado. Isolado por Rafa, clarificou a posição do Benfica no jogo ao marcar no arranque da segunda metade. Chegou ao 18.º golo da temporada, catorze na Liga, estando a um golo de Pote na luta elos melhores marcadores do campeonato.



MOMENTO: golo de Rafa (45+3’)

Um tento no soar do gongo da primeira metade, já nos descontos, a desbravar caminho para o triunfo do Benfica na pedreira. Lançado por Seferovic, o atacante voltou a ser feliz numa casa que bem conhece, atirando com convicção para o fundo das redes. Tento a seguir à expulsão, a abalar o que podia ser um momento de reorganização do Sp. Braga no intervalo.

OUTROS DESTAQUES

Rafa

Parecia alheado do jogo e sem a velocidade de outros jogos. Isso ficou patente num lance em que Galeno lhe ganhou a frente quando Rafa estava em clara vantagem. Lá entrou no jogo, sendo decisivo com um golo e uma assistência.

João Novais

Entrou a frio no jogo para reequilibrar a equipa em cima do intervalo. Apesar da tarefa difícil entrou bem no jogo e enviou uma bola com estrondo ao ferro na cobrança de um livre direto no início da segunda metade.

Luca Waldschmidt

Um dos mais esclarecidos na equipa de Jorge Jesus, o alemão destacou-se pela forma como tentou servir os colegas. Isolou Grimaldo nos minutos iniciais e Seferovic no penálti revertido pelo VAR.

Galeno

Disponibilidade física extrema do atacante. A sua velocidade foi uma das principais armas do Sp. Braga, estando nos principais lances do Sp. Braga. Soube reajustar-se À realidade com a equipa em inferioridade numérica.