O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, afirmou esta segunda-feira, à saída de uma reunião com o Governo, que há uma «declaração clara e objetiva» de que «basta deste tipo de violência», em alusão aos recentes acontecimentos que envolveram a entrada de pirotecnia nos estádios de futebol por parte de adeptos.

Proença reuniu-se esta manhã com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, bem como com o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, após a LPFP ter pedido o encontro, fruto dos incidentes ocorridos no dérbi entre Sporting e Benfica, com tochas lançadas para o relvado, no duelo realizado a 17 de janeiro, em Alvalade.

«É uma declaração clara e objetiva: basta deste tipo de violência, que um conjunto reduzido de adeptos, de forma clara e objetiva, possa estar a manchar as competições profissionais. É chegada a altura de o Governo assumir as responsabilidades nesta matéria. O que viemos exigir ao Governo foi que estamos perante casos de segurança pública, queremos que esta franja de adeptos seja vistoriada, que seja impossível trazer para dentro dos recintos desportivos objetivos pirotécnicos», afirmou Proença, após o encontro, aos jornalistas.

Sem dar espaço e tempo a grandes questões, Proença acrescentou que «ficou marcada uma reunião para que daqui a 30 dias, com um conjunto de medidas que o Governo pensa que podem ser impostas», possa ser feita «uma análise».