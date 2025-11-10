Benfica, FC Porto e Sporting vão estar desfalcados nos próximos dias, com boa parte dos jogadores, mais de quatro dezenas no total, ao serviço das respetivas seleções ao longo de quase duas semanas, até ao regresso a «casa» para os jogos da IV eliminatória da Taça de Portugal.

Depois de uma semana a ferver, com as eleições no Benfica e casos de arbitragem na última jornada da Liga, vamos ter um vazio tremendo no que diz respeito à atualidade desportiva, mas os treinadores também não vão poder adiantar muito trabalho, nem vão ter matéria-prima para fazer ajustes nos respetivos planos de jogo.

O Benfica é o clube que mais jogadores fornece às seleções, com um total de 17, mas FC Porto e Sporting não estão muito longe, com 13 jogadores cada, já descontando os casos dos jogadores que, entretanto, foram dispensados devido a problemas físicos, como aconteceu, no caso dos dragões, com Borja Sainz (País Basco) e Bednarek (Polónia), e, no caso dos leões, com Pedro Gonçalves (Portugal).

Regresso para os jogos da IV eliminatória da Taça de Portugal

No total são 43 jogadores [eram 46] que, nos próximos dias, vão estar envolvidos em jogos de qualificação para o Mundial 2026, jogos particulares, mas também ao serviço de seleções de formação, seja os sub-21, sub-20 ou mesmo sub-19.

Recordamos que o regresso às competições internas será feito de forma ligeira, com os jogos da IV eliminatória da Taça de Portugal, à partida, acessíveis para qualquer um dos grandes. O Benfica defronta o Atlético como visitante (21 de novembro, 20h30), o Sporting recebe o Marinhense em Alvalade (22 de novembro, 18h00), enquanto o FC Porto será o anfitrião do Sintrense (22 de novembro, 20h15).

Um regresso ligeiro, para logo a seguir regressarmos ao ritmo intenso, com uma jornada das competições europeias a meio da semana, antes do regresso da Liga, no fim de semana seguinte, com os jogos da 12.ª jornada.

Os 17 internacionais do Benfica

Trubin (Ucrânia)

Sudakov (Ucrânia)

Dedic (Bósnia Herzegovina)

Otamendi (Argentina)

Prestianni (Argentina)

António Silva (Portugal)

Richard Ríos (Colômbia)

Leandro Barreiro (Luxemburgo)

Lukebakio (Bélgica)

Schjelderup (Noruega)

Pavlidis (Grécia)

Ivanovic (Croácia)

Gonçalo Oliveira (Portugal Sub-21)

João Rego (Portugal Sub-21)

Obrador (Espanha Sub-21)

João Veloso (Portugal Sub-20)

Diogo Ferreira (Portugal Sub-19)

Os 13 internacionais do Sporting

Rui Silva (Portugal)

Gonçalo Inácio (Portugal)

Francisco Trincão (Portugal)

Georgio Vagiannidis (Grécia)

Giorgi Kochorashvili (Geórgia)

Morten Hjulmand (Dinamarca)

Geny Catamo (Moçambique)

Maxi Araújo (Uruguai)

João Simões (Portugal Sub-21)

João Muniz (Portugal Sub-21)

Geovany Quenda (Portugal Sub-21)

Iván Fresneda (Espanha Sub-21)

Os 13 internacionais do FC Porto

Diogo Costa (Portugal)

Martim Fernandes (Portugal Sub-21)

Gabriel Brás (Portugal Sub-21)

Rodrigo Mora (Portugal Sub-21)

Diogo Fernandes (Portugal Sub-20)

Kiwior (Polónia)

Prpic (Croácia Sub-21)

Pablo Rosario (República Dominicana)

Eustáquio (Canadá)

Froholdt (Dinamarca)

Samu (Espanha)

Deniz Gul (Turquia)

Zaidu (Nigéria)