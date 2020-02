O Conselho de Disciplina da Federação anunciou esta quarta-feira ter arquivado o caso do túnel do Jamor. Recorde-se que o FC Porto e o treinador Sérgio Conceição estavam sob alçada de um processo de inquérito, para determinar o que aconteceu ao certo no fim do Belenenses-FC Porto, realizado no Jamor, e se houve uma agressão do técnico portista a Pedro Ribeiro.

Ora após cerca de dois meses de diligências por parte da Comissão de Instrutores, não foi possível encontrar com certeza absoluta provas de que houve uma agressão, pelo que o Conselho de Disciplina optou pelo arquivamento do processo de inquérito (nunca chegou a ser um processo disciplinar). Desta forma, o caso fica encerrado sem castigo para qualquer uma das partes envolvidas no mesmo.