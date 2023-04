Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-0 em Paços de Ferreira, em jogo da 29.ª jornada da I Liga:

[Análise ao jogo:] «Foi um bom jogo da minha equipa, perante um adversário a precisar muito de pontos. Em termos estratégicos, penso que foi importante, em ataque posicional, termos comportamentos diferentes dos do jogo com o Santa Clara. Trabalhámos para isso durante a semana, criámos ocasiões na primeira parte. Na segunda, obviamente, com a expulsão do jogador do Paços [Holsgrove] ficou mais fácil. Direi que tornámos mais fácil. Já tivemos este ano uma experiência com o Casa Pia, que ficou em inferioridade numérica e nós não fizemos golo. A equipa teve paciência, chegou por fora, por dentro, muitas situações de pequenos movimentos, passes de rotura nas costas, mesmo com pouco espaço na linha defensiva adversária. Se fôssemos mais eficazes, sairíamos com outro resultado, mas uma vitória justa da minha equipa.»

[Se gostou da forma como a equipa foi paciente:] «Gostei, trabalhámos algumas situações, não a pensar que o adversário ia ficar reduzido a dez, mas era importante termos, na nossa posse, a possibilidade de preencher bem o espaço no meio-campo ofensivo, para sermos mais perigosos e descobrir numa linha de cinco com o Rui Pires a encaixar nos centrais. Hoje, esse trabalho foi com o Uilton na esquerda. Na primeira parte podíamos ter feito golo, perante um Paços agressivo, bem organizado, sinceramente um Paços com individualidades interessantes em todos os setores e com esta atitude, penso que não estaria tão aflito hoje. Não é uma crítica, é dizer que o Paços teve um comportamento de uma equipa que não merece descer de divisão.»

[Entrada do André Franco:] «O André, mesmo na Taça de Portugal em Viseu, teve uma infiltração interessante. Está com comportamentos diferentes dos que tinha antes de chegar ao FC Porto. É mérito dele, de acreditar que é possível melhorar, depois é preciso associar outras coisas ao seu jogo com e sem bola e o André teve uma boa entrada. Parabéns aos jogadores que entraram hoje no jogo. Isto revela um espírito de grupo que existe no nosso balneário, foram importantes os reforços que entraram.»