Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV+, após a vitória por 1-0 ante o Farense, em jogo da 15.ª jornada da I Liga:

«Foi um jogo extremamente bem conseguido da minha equipa. Entrámos muito bem, demos um sinal forte de personalidade e caráter. Criámos muitas situações de golo e pena foi esta exibição não ser ilustrada com outro resultado.»

«O Farense foi defendendo conforme podia, até chegar aos minutos finais e sempre com o 1-0 a ser um resultado perigoso. De qualquer das maneiras, uma exibição, penso que das melhores que fizemos fora de portas e os jogadores estão de parabéns. Interpretaram bem o que queríamos para o jogo.

«Nós percebíamos e sabíamos que o Farense é uma equipa que, na primeira fase de construção do adversário, é uma equipa agressiva. Soubemos, de forma mais direta, explorar espaços onde o tínhamos. Depois, com combinações fantásticas no último terço. Foi pena não termos feito mais golos.»

[Empate do Benfica e segundo lugar isolado:] «A boa notícia recebemos na antevéspera, quando me disseram que não havia mais casos de covid. Essa é a boa notícia.»

[Se tem difícil gerir com os casos de covid-19:] «Também porque, não só para mim, acho que para todos, na véspera, quando delineamos e trabalhamos determinada estratégia e depois vemo-nos privados de alguns elementos, as coisas não são fáceis. Temos de olhar para isto desta forma, estarmos cada vez mais atentos e percebermos que todas as normas têm de ser respeitadas para evitar mais casos no nosso plantel. Extremamente contente por estes três pontos, num campo historicamente difícil. Para mim é um gosto vir aqui ao São Luís, mítico estádio onde também tive oportunidade de defender o FC Porto como jogador e com uma vitória e uma exibição acima da média.»

[Confusão entre Loum e Pepe:] «Não há nada para explicar. São coisas normais do futebol, onde dois jogadores da mesma equipa têm opiniões diferentes e que passou. Foi aquele momento de desentendimento e estamos a falar de uma equipa que tem caráter, personalidade e isso é demonstrativo desse caráter e personalidade.»