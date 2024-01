Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-0 ante o Moreirense, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

[Entrada de Iván Jaime e o que pretendia do espanhol, que rendeu Eustáquio ao minuto 57:] «Os jogadores têm liberdade, viram um lateral a fazer dois golos. Os jogadores têm essa liberdade ofensiva. Queria era que alguém das características do Iván me procurasse uma linha mais subida e não tanto pelas infiltrações que o Eustáquio provoca no jogo. Queria uma ligação mais curta, acho que o Iván era o jogador indicado naquele momento. Não que o Eustáquio estivesse a jogar mal, mas o Moreirense teve mérito na forma como nos condicionou a ação do nosso duplo pivô e, principalmente numa linha mais subida, a ação do Pepê e do Evanilson, porque juntou muito os seus diferentes setores, foi difícil entrar por dentro.»

«Pelos corredores laterais, podíamos ter definido de outra forma algumas vezes. Retificámos uma ou outra situação ao intervalo, no início da segunda parte acho que tentámos fazer, mas não estávamos a conseguir. Daí a entrada do Iván Jaime.»