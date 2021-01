Os treinadores de FC Porto e Benfica, Sérgio Conceição e Jorge Jesus, protagonizaram um diálogo mais aceso após o final da partida da 14.ª jornada da I Liga, que terminou empatada a uma bola, no Estádio do Dragão.

Tudo aconteceu quando Jorge Jesus se cruzou com Sérgio Conceição, ao ir embora da zona de entrevistas rápidas da SportTV.

Jesus parou junto a Conceição e ambos ficaram a trocar algumas palavras, tendo depois o técnico do Benfica seguido caminho. Foi já com Jesus de costas que Conceição continuou a falar para o técnico dos encarnados, que parou, voltou costas e respondeu continuando a conversa. Esta ficou mais acesa, com ambos a gesticularem de forma mais evidente, conforme mostraram as imagens televisivas.

Jesus seguiu finalmente caminho após a aparente discordância, ao passo que Conceição, visivelmente mais irritado, foi mesmo agarrado por um braço pelo diretor de comunicação dos portistas, Rui Cerqueira, para sanar os ânimos.

Na entrevista rápida à SportTV, Conceição rotulou o momento de «conversas do futebol» e que «está tudo bem».