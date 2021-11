A questão pretendia esclarecer se o FC Porto se sente mais à vontade frente a equipas que procuram o ataque, da mesma forma que os dragões. E se, por outro lado, a equipa de Sérgio Conceição tem mais desconforto contra equipas em bloco baixo, mais defensivas.



O treinador do FC Porto discorda e diz mesmo que este é o ano em que isso menos se verifica.

«Estamos no primeiro lugar e isso desmente a ideia. Não temos dificuldades contra as equipas que se fecham mais. Acho que este é o ano em que o FC Porto está a praticar um futebol mais bonito, mais vistoso para os adeptos. Temos até mostrado alguma facilidade em desmontar as defesas. Vocês [jornalistas] têm exaltado esse facto», sublinhou Conceição na conferência de imprensa deste sábado.



O FC Porto lidera o campeonato ao fim de dez jornadas, lado a lado com o Sporting: 26 pontos. O Benfica é terceiro, a um ponto da dupla da frente.

O Santa Clara-FC Porto joga-se a partir das 17 horas de domingo (16h00 locais), em São Miguel, nos Açores. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.