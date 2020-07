Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Sporting, por 2-0, em jogo da 32.ª jornada da Liga:

«Acho que a palavra certa para definir o título é a união do grupo. Acreditámos sempre num momento difícil. Depois do jogo com o Sp. Braga, ficámos a uma distância considerável, mas foi fundamental termos acreditado no nosso trabalho e em nós. Isso foi fundamental.»

«O Sérgio de hoje dizia ao Sérgio de janeiro: ‘Parabéns, foste igual a ti próprio’. Só isso. Se há pessoas que não gostam de perder sou eu e o nosso presidente. Somos muito competitivos. Os jogadores são os grandes obreiros deste título, mas ainda temos outro para ganhar, a Taça de Portugal. Já merecíamos ter ganho neste clube e vamos continuar o nosso trabalho. Este é dos títulos mais importantes do FC Porto, deve-se a toda a gente que trabalha neste clube, principalmente aos jogadores. Quero dedicar este titulo à minha família, que sofre muito.»

[É a era de Sérgio Conceição no FC Porto?] Pensamos agora é em desfrutar do momento, preparar bem os jogos que vêm aí, temos de ser sérios e ambiciosos. Temos de dar uma resposta à imagem da grandeza deste clube e o jogo mais importante para nós a partir de agora é o jogo da Taça de Portugal.

[Jogadores não tiveram férias] Por isso é que me referi aos jogadores. É invisível para as pessoas, mas para nós não houve nenhuma paragem, planeámos todas as semanas como se tivéssemos juntos. A dedicação e o esforço que eles fizeram foi fundamental. Mais uma vez digo, os grandes obreiros são os jogadores.

[Há desgaste ou ambição?] Desgaste não há, a ambição é grande para conseguir mais um título este ano. Este jogo, não sendo espetacular, foi um jogo cheio de espetáculo dentro do plano tático. Foi fundamental a presença dos três médios, não dar referências aos centrais do Sporting e outas dinâmicas.

[O que dizia aos adeptos?] Os meus parabéns também para eles e os parabéns dos jogadores.»