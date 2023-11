João Mário alinhou de início no lado esquerdo da defesa em Vizela, no último domingo, face às ausências por lesão de Wendell e Zaidu na equipa do FC Porto. Na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Estoril, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, reconheceu que o português consegue desempenhar bem o papel e dar de si à equipa, apesar das diferenças num e noutro corredor para quem joga com pé direito à esquerda e vice-versa.

«O João é sempre um jogador vertical, é uma ala de formação, tanto à direita como à esquerda. Ele também jogou na formação e comigo também já jogou do lado esquerdo na frente. Hoje é moda, não é? Jogar com o pé trocado (risos). Pé trocado, salvo seja. Não é bem trocado, mas jogar um destro à esquerda e o contrário na direita», começou por dizer.

«Obviamente que encontra o espaço para dentro e os apoios tem de ser feitos de forma mais rápida, isso não tenho dúvida nenhuma, porque quando o João está no processo ofensivo, quando está a atacar, é normal que cheguem rapidamente coberturas por dentro e fica mais difícil. Na direita é um bocadinho diferente e sei do que falo, enquanto jogador também joguei na direita e na esquerda. Fica mais fácil, na minha opinião e de acordo com o que é o João. Porque ele é um jogador muito vertical, de meter na frente, um para um, de arranjar espaço para situações de cruzamento, mas acho que desembrulha bem na esquerda também, da mesma forma», concluiu, deixando em aberto a possibilidade de, no corredor direito, Jorge Sánchez voltar a ser titular.

«É uma das possibilidades o Jorge jogar amanhã a titular. Mas como nunca, salvo raras exceções, digo quem joga, é um jogador que está disponível, teve uma boa prestação no último jogo e tem possibilidades de entrar no onze», respondeu.

O FC Porto-Estoril joga-se esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão. Pode acompanhar todas a incidências do encontro AO MINUTO no Maisfutebol.