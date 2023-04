O treinador do FC Porto não atribuiu maior ou menor «pressão» ao facto de entrar em campo antes do Benfica, equipa que persegue na tabela classificativa, na luta pelo título nacional, na 29.ª jornada.

Com seis jornadas por disputar, o FC Porto está a quatro pontos do líder, depois de ter recuperado seis pontos nas últimas duas jornadas.

«Já jogámos muitas vezes depois do adversário e algumas antes do adversário. E isso não é mais nem menos pressão. Temos de ganhar o nosso jogo e a motivação vai buscar-se ao trabalho diariamente. Digo sempre a mesma coisa, mas é isso, é o que fazemos, o que os jogadores fazem diariamente no campo e no balneário, isso é que nos dá confiança e motivação, porque depois o jogo é o resumo do que se faz, muitas vezes ou algumas não acontece o que preparamos e infelizmente, porque queremos ser perfeitos na estratégia definida, na forma como encaramos os jogos, na forma como tentamos ganhá-los. E às vezes isso não acontece. Não tem de haver motivação em função do ambiente e dos adeptos», afirmou Conceição, na conferência de imprensa de antevisão à visita a Paços de Ferreira, falando num jogo «historicamente difícil».

«Sabemos da importância [do jogo] para as duas equipas. Cabe-nos, nos nossos objetivos, conseguir os três pontos, para continuar nesta luta até final do campeonato. É isso que queremos. É um jogo importante e, volto a dizer, à medida que se vai caminhando para o final, ganha mais importância, mais peso», referiu, enumerando ainda os aspetos diferentes que o FC Porto tem de ter face ao jogo da última jornada, em que venceu o Santa Clara no Dragão, por 2-1.

«Houve coisas que não correram tão bem com o Santa Clara. Foram faladas, analisadas com o grupo de trabalho. Foi trabalhado no campo. Algumas situações com bola e sem bola. O Santa Clara chegou algumas vezes ao nosso terço defensivo. Teve a ver com a nossa dinâmica em posse, é a minha opinião, ocupação de espaços, perdemos bola muitas vezes de forma rápida, sem paciência para chegar ao último terço e a partir daí surgiram alguns ataques rápidos do adversário. Ou seja, o que não fizemos com bola, sofremos sem ela», apontou.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 20h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel. Fábio Veríssimo é o árbitro do encontro, que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.