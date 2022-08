Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 5-1 ante o Marítimo, em jogo da 1.ª jornada da I Liga 2022/23:

[Jogo 2 mil de Pinto da Costa:] «Acho que devo aqui dar os parabéns ao nosso presidente. Eu falei com alguns treinadores que passaram pelos três grandes, ex-colegas meus, que realmente este é um clube diferente no que são os valores e no que se passa aqui diariamente e no que é este grandíssimo clube e todos eles e é diferente exatamente por esta pessoa que há 40 anos está à frente a liderar tão bem este clube, que no fundo passou, daquilo que as pessoas diziam, de um clube regional para um clube mundial e o mérito é todo do nosso presidente.

[Entrada forte comparando com o 4-0 do Benfica:] «Não jogamos a pensar nos outros, jogamos a pensar no que podemos controlar, os nossos princípios, as nossas ideias, os nossos jogadores.»

«Já tive oportunidade de frisar a minha opinião, não vou deixar e ser eu [ndr: a viver o jogo], por muito que custe às pessoas no banco, a gesticular e não vou deixar de ser eu a continuar a ganhar.»