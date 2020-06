O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, espera dificuldades em Paços de Ferreira, no Estádio Capital do Móvel, no duelo da 29.ª jornada, lembrando que a equipa orientada por Pepa é a segunda com mais pontos conquistados desde que o campeonato foi retomado, no início de junho.

«Trabalhamos a pensar no adversário, no seu comportamento, que tem sido positivo na equipa do Paços. É a segunda equipa com mais pontos depois da retoma, é consistente, sabe o que faz em campo, bem orientada e com certeza criará problemas. Cabe-nos focar no que somos como equipa e o que temos de fazer para passar este obstáculo», afirmou Conceição, em conferência de imprensa, no Olival.

Olhando às quatro jornadas já realizadas desde o regresso, entre a 25 e a 28.ª ronda, o Paços de Ferreira somou nove pontos, fruto de três vitórias e uma derrota, sofrida ante o Sporting. E foi precisamente o emblema leonino o único a somar mais pontos que os pacenses neste intervalo: dez pontos.

Questionado sobre se espera mudanças táticas na equipa pacense, por defrontar o atual líder do campeonato, Conceição frisou que «não é habitual» em Pepa «mudar a identidade da equipa.

«A equipa do Paços, não é difícil de ver as suas dinâmicas, mas é difícil contrastar. É uma equipa que trabalhar muito bem, agressiva, organizada, tem um meio-campo interessante, centrais de qualidade, aquele corredor central com o Tanque na frente, é forte. Depois, os alas são jogadores que respeitam esse espaço interior e promovem movimentos nas costas da linha defensiva adversária. É difícil de contrariar, mas cabe-nos tornear um bom Paços ultimamente. Se vai mudar ou não o figurino da equipa, isso já não sei, nem faço a mínima ideia», avaliou Conceição.

O Paços de Ferreira-FC Porto joga-se a partir das 21h15 de segunda-feira, no Estádio Capital do Móvel. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.