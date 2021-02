Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após o empate ante o Sporting (0-0), em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Acho que os intervenientes, as três equipas têm de ter caráter, personalidade, tem de haver essa vontade de querer jogar o jogo, de haver velocidade, intensidade. Nós queríamos, verdadeiramente. Chegámos aos 90 minutos - houve, não sei, cinco paragens para substituições, situações de jogadores no chão, o árbitro foi uma ou outra vez ao banco – e dá três minutos de compensação.»

«Nós queríamos jogar, queríamos ganhar, organizámos a equipa para isso, acho que merecíamos. Criámos mais situações, tivemos uma atitude muito boa no jogo, o Sporting nem sempre confortável a ligar com a nossa organização defensiva, principalmente a nossa pressão sobre a linha defensiva adversária, quando eles queriam sair a jogar a partir de trás. Nas segundas bolas, ganhámos muitas vezes nesse jogo direto do Sporting. Saímos com perigo para o ataque.»

«Acho que faltou algum discernimento no último terço, principalmente na definição e na hora de concluir. Foi aí que não ganhámos o jogo, para nós é claramente uma derrota, porque tivemos quatro a cinco ocasiões para fazer golo. O Sporting, numa saída rápida pelo Matheus Nunes, foi a única vez que causou perigo.»

«Computo geral... sinceramente este tipo de jogos, muito importantes na definição clara para ficar uma das equipas, devido à diferença pontual, mais perto do título, acho que tem de se ter um melhor árbitro. O melhor árbitro estava no VAR. O Artur Soares Dias é o melhor árbitro. E tem que apitar um jogo destes, deixar rolar. O João Pinheiro é um bom árbitro também, mas neste tipo de jogos, na minha opinião, acho que as nomeações – e já tivemos situações em que sofremos um bocadinho – e aqui não há nenhum tipo de desculpa: não foi o árbitro, tínhamos de ser eficazes e fazer golos. Mas, no promover um futebol mais rápido, haver uma situação mais fluida, situações no último terço, menos faltas no jogo porque muitas não existiram – da nossa parte também – acho que os intervenientes no jogo podem e devem fazer mais nesse sentido. A haver um vencedor, sem dúvida o FC Porto.»

[Substituições:] «A equipa estava a criar, estava bem, para jogar com dois avançados tem de se ter alas que percebam uma ocupação de espaços importantes naquilo que é o equilíbrio no meio-campo. E os alas que tinha no banco, o Luis Díaz e o Francisco, são alas puros. Se calhar se tivesse mexido mais cedo teria um dissabor ainda maior. Mexi quando achei que poderia, metendo um pouco mais o Otávio na ala, troquei o Marega pelo Evanílson para dar outra frescura no ataque e depois, sim, o Francisco e o Luis, para ganhar o jogo. Da outra parte, percebeu-se que o Ruben estava contente e os jogadores, da forma como estavam em campo, com o empate.»

[Certezas e dúvidas para futuro na luta do título:] «Vão ter que levar connosco até ao fim, faz parte do ADN desta equipa e desta casa. Faltam 13 jogos.»