Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à SportTV, após o empate ante o Sporting, no Estádio do Dragão (2-2), em jogo da 22.ª jornada da I Liga:

«Entrámos bem no jogo, tivemos duas situações nos primeiros minutos, pressionámos muito a primeira fase de construção do Sporting, condicionámos muito o que era a sua saída a partir de trás. É verdade que, numa ou outra situação em que conseguiram sair, criaram perigo e conseguiram os golos, mas nós com muita bola, situações no meio-campo ofensivo e a encostar o Sporting atrás.»

«No segundo tempo, continuámos a ir à procura de fazer o que nós queríamos, ir à procura dos golos para ganhar o jogo. Acontece a expulsão do Coates e a partir daí é um jogo praticamente de sentido único, onde tivemos ocasiões para ganhar, perante o campeão nacional, uma boa equipa, muito bem organizada, conhece bem o que faz e o que faz é de forma simples, mas eficaz. Penso que merecíamos mais do que o empate.»

«À entrada do último terço podíamos ter definido melhor, podíamos ter também, na nossa posse e circulação, insistir no corredor central e o exemplo do golo que fizemos não é cruzar por cruzar, mas isto também é um jogo competitivo, onde se vive muito durante a semana, era um jogo mediático, importante para as duas equipas. Compreende-se o que se passou dentro de campo, alguma falta de discernimento de uma equipa ou outra, agora não se compreende aquilo que se passou no final, isso não.»

«Acho que houve pouco tempo útil de jogo, somos dos piores campeonatos da Europa, dos grandes países. Hoje foi a prova disso. Mas não queria ir por aí.»

[Classificação:] «Foi negativo empatar, queríamos ganhar, é pensar no Moreirense. Temos a meio da semana a Liga Europa, vamos preparar, arrefecer os ânimos e estar com um estado de espírito positivo.»

[Confusão:] «Podem chamar [o Hugo Viana] e perguntar o que estávamos a fazer. Estava eu a separar os meus jogadores e o Hugo a separar os do Sporting, porque eu sabia que no meio desta confusão há sempre expulsões e o jogo já tinha acabado. Havia muita confusão, muita gente, não é bonito, mas eu estava, como estavam também algumas pessoas do Sporting e do FC Porto e vi também o Hugo Viana a tentar arrefecer os ânimos e a acalmar os jogadores.»