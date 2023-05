Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o V. Guimarães, em jogo da 34.ª e última jornada da I Liga:

[Que imagem fica da época:] «Antes de mais, uma palavra para a grande instituição FC Porto, o presidente, que nos inspira a todos a dar o máximo durante o ano todo. Depois, uma palavra para todos os adeptos, que sustentam a alma do clube e em terceiro para os meus jogadores, tiveram um ano muito dedicado, com muita ambição e evolução constante. Para eles, para a equipa técnica e para todos os diferentes departamentos que trabalham diariamente connosco. Da época, já ganhámos dois títulos, temos a possibilidade de ir à procura do terceiro, passámos a fase de grupos da Liga dos Campeões. É um ano positivo. Muito positivo seria ganhar o campeonato também.»

[Onde e porque é que o FC Porto perde o campeonato:] «Acho que a nossa primeira volta foi inferior ao expectável. Conseguimos fazer a melhor segunda volta de sempre, penso eu. E isto é de louvar. Não foi suficiente. Já tive oportunidade de dizer: nos jogos entre as equipas que estão nos quatro primeiros lugares, somos a equipa com mais pontos. Depois, olhamos para onde perdemos jogos, foi nesse início de campeonato. Faltou a consistência que tivemos nesta segunda volta.»

«É difícil arranjar palavras para descrever o que sinto. É muito difícil, ao sentir que ficámos perto em termos de pontos da equipa que ficou à nossa frente, o Benfica, e por aquilo que disse neste sítio depois do jogo com a equipa que ganha o campeonato: acho que somos a melhor equipa e é frustrante e angustiante. Não estou habituado a perder muitas vezes. Não gosto de perder. Damos o máximo, somos exigentes, é um clube que tem uma marca muito forte, não só nas provas nacionais, como na Europa, principalmente nestes últimos 40 anos e eu encaixo nesse mau feitio, de não gostar de perder, de querer ganhar, sempre, ganhar todos os dias. Todos os dias são vitórias importantes no que vamos fazendo. Quando não ganhamos, de certeza que o jantar não vai ser bom.»