O FC Porto teve momentos brilhantes na vitória por 4-2 frente ao Paços de Ferreira, na Capital do Móvel. No final da partida, Sérgio Conceição explicou que a sua função é conduzir a equipa a vitórias, defendendo que a equipa portista tem de ser mais sólida.



O técnico prosseguiu o raciocínio e sublinhou que maior solidez não significa castrar o talento dos jogadores mais ofensivos.



«Estou aqui para ganhar. Não estou na ópera nem numa sala de espetáculo. Sou um homem de futebol, jogo desde os meus nove anos. Os meus pés não eram uns tijolos. Gosto de qualidade no jogo. É fantástico estar no banco e ver o que os meus jogadores fazem. Trabalhámos isso no treino. A forma como eles se associam é trabalhada. Podemos trabalhar muito, mas se não houver qualidade fica mais complicado. Se juntarmos a essa espetacularidade, grande competência defensiva, começamos a ficar mais perto do que eu acho que deve ser a equipa do FC Porto. A equipa pode ser muito competente a nível defensivo e ser brilhante no processo ofensivo», frisou.