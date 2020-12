O FC Porto apresenta a pior defesa das últimas 44 temporadas do clube à nona jornada.

Nos registos do campeonato, é preciso recuar até 1976/77 para se encontrar um número idêntico ao que o dragão apresenta nesta época: 13 golos sofridos, os últimos na vitória por 4-3 sobre o Tondela, neste sábado.

Entre 2020/21 e 1976/77, o outro pior número do FC Porto à nona ronda é de nove golos sofridos, em 2002/03, uma temporada de sucesso do clube.

Após a partida com os tondelenses, o treinador Sérgio Conceição afirmou que «normalmente, o campeão é a equipa que sofre menos golos» no final da Liga.

Os registos destas 44 épocas, ou seja, desde que o FC Porto sofreu 13 golos em nove jornadas em 1976/77 e 2020/21, dão razão ao treinador portista. Desde então, a melhor defesa venceu o campeonato em 29 ocasiões: nas outras 15, claro, isso não sucedeu.

Essa é uma verdade ainda maior quando se analisam os números das últimas dez temporadas da Liga: de 2010/11 a 2019/20, o campeão teve a melhor defesa em sete ocasiões. Curiosamente, quando não a teve, nenhuma delas foi o FC Porto. O Benfica ganhou o título três vezes sem o melhor registo defensivo da Liga.

Ou seja, a última vez que os azuis e brancos foram campeões sem ter a melhor defesa foi em 2006/07, temporada em que sofreram 20 golos contra os 15 do Sporting.

Qual foi a defesa mais batida do FC Porto desde 1976/77?

Tendo como ponto de partida aquela época em que o FC Porto sofreu também 13 golos à nona jornada, verifica-se que, ainda assim, não foi nessa temporada que os dragões tiveram o pior registo no final do campeonato.

Há duas defesas do FC Porto que sofreram mais de um golo por jogo numa liga inteira: 34 golos em 2001/02 e 38 em 1997/98 - nesta última, os portistas foram campeões.

Esses são os piores registos totais e em média. Isto porque a primeira divisão do futebol português já teve 30, 34 e 38 clubes a disputarem-na. Ou seja, o termo comparativo tem de ser feito pela média e não pelo total no final do campeonato, pois há edições em que o FC Porto fez mais oito jogos que noutras.

Aquelas duas época coincidem, porém, que em total, quer em média: o FC Porto sofreu um golo por jogo em 2001/02 e 1,1 em 1997/98.

No plano oposto, o melhor registo é em 1979/80 e 1983/84. Nove golos sofridos no total de um campeonato disputado a 30 equipas, o que significa 0,3 golos sofridos por jogo.

Mais recentemente, a melhor defesa é a de 2014/15: 13 golos encaixados em 34 jornadas - tantos como o FC Porto desta época à nona ronda, portanto - e uma média de 0,38 golos sofridos por jogo.

Por curiosidade, o melhor registo dos dragões à nona jornada nestas 44 edições aconteceu em 1983/84 e 1991/92 com apenas um golo sofrido.