Sérgio Conceição fez duas substituições aos 54 minutos contra o Portimonense. No final da partida, o treinador explicou o que pretendia com Nakajima e Zé Luís.



«Mudei porque senti que a equipa precisava de alguém capaz de descobrir espaços no corredor central, como o Nakajima. Passei o Marega para a direita. Foi isso que tentei na quinta-feira e hoje, melhorar a equipa. Na primeira parte faltou mais presença no corredor central. Os médios deles encaixavam nos nossos e faltou alguém para explorar as costas desses médios.»



«Explorámos bem a largura, mas faltava mais jogo interior. Já tivemos muitos exemplos disso, adversários a mudar a estrutura contra nós. O Willyan foi um terceiro central, o Hackman é um central adaptado à direita, gente alta e forte para as bolas paradas.»



[sobre a pressão atirada para o Benfica]



«Não consigo pensar pelos adversários. A pressão é a que é. Ganhámos o nosso jogo. Há varias etapas até ao fim do campeonato. Estou focado no meu clube, apenas isso.»



[sobre o gozo de marcar perto do fim]



«Gozo? Importante é ganhar, mas agarrar três pontos no fim… o prazer de ganhar é o mesmo. O treinador do Portimonense é novo no clube e tínhamos poucos dados. O Portimonense, com esta consistência, vai ficar na primeira divisão. Demonstrou que é uma equipa coletivamente forte.»



