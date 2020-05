O FC Porto voltou a treinar na manhã desta sexta-feira, para preparar o regresso da Liga, e uma vez mais «não há ocorrências a registar no boletim clínico».

A informação disponibilizada no site oficial do clube indica assim que o técnico, Sérgio Conceição, teve à sua disposição todo o plantel, incluindo o guarda-redes Francisco Meixedo, o médio Fábio Vieira e o avançado João Mário, recrutados à equipa B no regresso aos treinos.

De referir que, na edição desta sexta-feira, o jornal Record noticiou que existia um caso positivo de covid-19 no plantel dos «dragões».

Sem qualquer informação do clube nesse sentido, isso motivou mesmo um pedido de esclarecimento à Diretora Geral de Saúde, na habitual conferência de imprensa de análise dos dados.

«Não posso comentar porque não nos é reportado a que instituição as pessoas pertencem. Os médicos do FC Porto requisitaram os testes, terão eles recebido e comunicado às pessoas que foram testadas», explicou Graça Freitas.