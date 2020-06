Fábio Vieira foi, contra o Marítimo, mais um jovem lançado por Sérgio Conceição na equipa principal do FC Porto: o sétimo campeão europeu de sub-19 a ter estreia com o atual técnico. Dias depois de mais uma aposta concretizada, Conceição aguçou a esperança já expressa de que o FC Porto pode ter uma base de jogadores da formação na primeira equipa.

«Tenho a certeza que, num futuro próximo, se esta fornada de jogadores que estou a treinar, se tiver continuidade – não sabemos o que poderá acontecer, pode chegar alguém e bater a cláusula – com a qualidade que há, o FC Porto está bem servido para ter uma base da formação nos próximos anos», afirmou Conceição, esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Desportivo das Aves.

«Temos de olhar de forma séria para o que é uma fornada de jogadores importante e de qualidade que o FC Porto tem. É uma das formas de os clubes potenciarem a sua formação, esses jogadores, para serem mais-valias», completou o técnico, referindo que a possibilidade de ter nove suplentes e fazer cinco substituições ajuda, do ponto de vista de ter «mais opções».

«Estavam no banco, treinam diariamente connosco, têm qualidade para isso, fazem parte do plantel. Visto que agora podemos alargar as opções no banco de suplentes, fico contente. É demonstrativo de mais opções para o treinador. Obviamente que pode discutir-se o timing, como já disse quando me perguntaram no reinício, que se calhar não era o melhor, mas o treinador tem mais opções», respondeu.

O Desp. Aves-FC Porto, da 27.ª jornada da I Liga, joga-se a partir das 21h15 desta terça-feira.