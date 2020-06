Fábio Vieira estreou-se pela equipa principal do FC Porto como suplente utilizado frente ao Marítimo, na quarta-feira. O médio de 20 anos não escondeu a sua alegria por um momento especial e dedicou a estreia ao avô, que ansiava pela estreia mas acabou por faleceu antes de ter a oportunidade de assistir ao primeiro jogo do neto pela equipa A dos dragões.



«Avô, onde quer que estejas certamente estarás orgulhoso de mim, consegui dar-te esta felicidade», escreveu Fábio Vieira nas redes sociais, nesta sexta-feira, garantindo que realizou o «sonho de criança».



Na quinta-feira, ainda na ressaca da estreia, o sétimo campeão europeu de sub-19 lançado por Sérgio Conceição tinha utilizado as redes sociais para descrever o que sentia: «É um momento que nunca mais esquecerei na minha vida. Desde pequeno que sonhei com isto.»



«Manter os pés bem na terra e continuar a trabalhar para atingir os objetivos, tanto individuais como coletivos. Sinto.me muito feliz por poder representar o clube que eu amo e sou mais um para ajudar rumo aos objetivos», garantiu Fábio Vieira.