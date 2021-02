Francisco Conceição foi incorporado em definitivo na equipa principal do FC Porto. O extremo de 18 anos tem trabalhado com o grupo e foi utilizado nos últimos três jogos dos dragões, acumulando desempenhos interessantes.



O nome do jogador já surge no plantel principal do FC Porto no site oficial do clube, com a camisola 85, um dado que confirma a firme aposta do técnico - e pai - Sérgio Conceição em Francisco.



O jovem estreou-se no dérbi frente ao Boavista (2-2), conquistando o penálti convertido por Sérgio Oliveira e criando o lance que terminou com um golo anulado a Evanilson, por mão do avançado brasileiro.



Após a primeira aparição na Liga dos Campeões, frente à Juventus (2-1), Francisco Conceição foi lançado ao minuto 66 do Marítimo-FC Porto. O extremo conquistou a grande penalidade com que Otávio garantiu o triunfo portista (1-2), já ao cair do pano.



Agora, o jogador de 18 anos pode ser aposta para o clássico frente ao Sporting, clube que representou até 2017, antes de assinar pelos dragões.