O FC Porto iniciou nesta segunda-feira a segunda semana de treinos após o fim do confinamento, com Sérgio Conceição a contar com os mesmos jogadores com quem trabalhou no final da semana passada.

Quer isto dizer que o técnico dos dragões voltou a contar com os três jogadores da equipa B que têm trabalhado com a equipa principal: Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário.

De referir ainda que o boletim clínico não regista nenhum jogador lesionado.