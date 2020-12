Marega foi o jogador que mais vezes bisou em jogos da Liga desde a chegada de Conceição ao comando técnico do FC Porto no arranque da época 2017/18.



Depois de uma cedência ao Vitória, o internacional maliano foi reintegrado no plantel portista a pedido do treinador. A partir daí, o avançado afirmou-se como uma das figuras dos dragões.



Segundo os dados da Opta, Marega bisou em 12 partidas distruídas por quatro épocas. O jogador africano fez dois golos num jogo em sete ocasiões na temporada 2017/18 e apenas por uma vez em 2018/19. Já na época transata, Marega bisou em dois encontros, um registo que já igualou no presente ano.



Logo atrás de o franco-maliano surge Tiquinho Soares. O avançado brasileiro, que deixou o Dragão rumo à China, bisou em oito partidas sob comando técnico de Conceição.



De resto, mais nenhum jogador se aproxima destes registos.



Jogos em que Marega bisou no campeonato:



2017/18:



FC Porto- Estoril, 4-0

FC Porto-P. Ferreira, 6-1

V. Setúbal-FC Porto, 0-5

FC Porto-Marítimo, 3-1

FC Porto-V. Guimarães, 4-2

FC Porto-Portimonense, 5-1

FC Porto-Rio Ave, 5-0



2018/19:



FC Porto-Portimonense, 4-1



2019/20:



FC Porto-V. Guimarães, 3-0

FC Porto-Boavista, 4-0



2020/21



Boavista-FC Porto, 0-5

FC Porto-Tondela, 4-3