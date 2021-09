Já foi médio-centro, já jogou na direita e também experimentou o lugar de segundo avançado. Foi nesta última posição, de resto, que Fábio Vieira brilhou contra o Moreirense, com três passes decisivos para golo.



O Maisfutebol perguntou a Sérgio Conceição qual é, afinal, o lugar onde Fábio Vieira mais pode render em campo.



«Sem bola, vê-se mais o nosso 4x4x2. Com bola não é assim e por isso depende. Quero que os alas joguem muito por dentro e que os laterais se projetem e sejam capazes de dar profundidade à equipa», contextualizou o treinador.



«Num 4x4x2, se o Fábio jogar por fora virá, naturalmente, para o seu espaço preferencial que é o corredor central. O que não significa, pela qualidade técnica que tem, que não consiga dar uma boa resposta a jogar na linha. O Fábio consegue interpretrar bem qualquer uma dessas posições que mencionou [médio-centro, ala direito e segundo avançado]. De acordo com o que queremos para o jogo e com a estratégia definida, do meio-campo para a frente andará sempre como médio-ofensivo ou ala que provoca movimentos interiores. Aí dará uma boa resposta.»