O FC Porto deu este sábado por terminada a preparação para o jogo frente ao Belenenses, agendado para este domingo, em jogo da 18.ª jornada da Liga.

No Olival, Sérgio Conceição voltou a contar com João Marcelo, João Mendes e Gonçalo Borges no treino. Na véspera, o trio já havia trabalhado com a equipa principal, além de Rodrigo Pinheiro e Bernardo Folha.

No boletim clínico continuam Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), Manafá (tratamento) e João Mário (tratamento).

O FC Porto defronta o Belenenses este domingo, no Jamor, a partir das 20h30.