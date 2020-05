O FC Porto continua a preparar a partida ante o Famalicão, da 25.ª jornada da Liga, e voltou a treinar este domingo de manhã.

Marcano, operado recentemente ao joelho, continua a ser a única baixa para Sérgio Conceição. Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário, jogadores da equipa B, continuam a integrar os treinos da equipa principal.

Recorde-se que a partida do FC Porto com os famalicenses, que marca o regresso à competição, está agendado para o dia 3 de junho, às 21h15, no Estádio Municipal de Famalicão.