Sem Otávio, o FC Porto fecha a jornada 27 da Liga com o jogo no reduto do Nacional, último classificado da Liga.

O médio brasileiro está lesionado, e por isso é provável que Luis Diáz salte para o onze na Choupana.

Do lado da equipa da casa são mais as interrogações do que as certezas, tendo em conta que as alterações que Manuel Machado tem feito de jogo para jogo, nesta fase inicial do regresso, e tendo em conta também que a formação madeirense foi goleada por 5-1 nos dois jogos anteriores.

Certa é a ausência de Vincent Thill, que está castigado.

