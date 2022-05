O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, que conduziu o clube azul e branco ao título de campeão nacional 2021/22, foi distinguido como o treinador do ano da I Liga pela Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID), que também elegeu o avançado uruguaio Darwin Núñez, do Benfica, melhor marcador do campeonato, como melhor jogador.

Na II Liga, Luís Freire foi premiado como treinador do ano, após ter levado o Rio Ave ao título e à subida de divisão. Henrique Araújo, do Benfica, foi distinguido como melhor jogador.

Diogo Jota e Abel Ferreira foram designados como jogador e treinador português do ano no estrangeiro, respetivamente.

Os prémios serão entregues a 30 de maio, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, durante a gala do 56.º aniversário do CNID.