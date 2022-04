Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o triunfo (0-1) frente ao V. Guimarães:

«Defrontaram-se duas equipas competitiva, sabíamos da qualidade da equipa do Vitória, da sua equipa técnica, sabíamos o ambiente que íamos encontrar aqui, muito forte por parte dos adeptos, o contexto era difícil, mas penso que somos justíssimos vencedores. Criámos quatro ocasiões na primeira parte, fizemos uma. Na segunda parte a mesma coisa, se tivéssemos marcado era desnecessário este forcing final do Vitória. Não me lembro de uma oportunidade clara do Vitória, fomos uma equipa perigosa e tivemos ocasiões para conseguir outro resultado».

[Vitinha mais solto na segunda parte?] «Ficámos com mais espaço na frente e pareceu que o Vitinha teve mais bola. Teve outro tipo de ações, estava num espaço diferente. Na segunda parte, mais longe da baliza adversária, dá impressão, ao olho do adepto, que teve mais bola. Esteve foi num espaço diferente».