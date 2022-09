Os treinadores Sérgio Conceição (FC Porto), Petit (Boavista) e Álvaro Pacheco (Vizela) visitaram a ala pediátrica do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto) e surpreenderam várias crianças, às quais entregaram camisolas, deixando também alguns sorrisos e momentos de felicidade.

Os três técnicos entregaram camisolas dos 34 clubes que competem nas ligas profissionais, a I e II Liga, numa iniciativa da Fundação do Futebol da Liga, denominada Batas com Poderes. As camisolas foram transformadas em batas hospitalares.

«Não custa dar um pouco de tudo aquilo que eles necessitam neste momento: coragem, determinação, perseverança, resiliência, todo esse conjunto de características com que estamos habituados a lidar diariamente. Mas esta causa é muito mais nobre, mais importante do que todos os jogos nas nossas carreiras e nas nossas vidas. Se pudesse, sinceramente, trocar todas as vitórias da minha vida pela vida destas crianças, fá-lo-ia de coração aberto», disse Conceição, em declarações aos canais da Liga.

«Sabemos que um jogo de futebol tem uma rivalidade entre duas equipas, mas aqui estamos a falar de crianças, que precisam de um abraço, de um sorriso, de um carinho. Foi com gosto que estive aqui», referiu, por seu turno, Petit.

«A coragem, a determinação e a alegria que tentamos passar para os nossos jogadores, passar para estas crianças é algo que nos deixa muito orgulhosos, conseguimos contribuir para a felicidade deles», frisou Álvaro Pacheco.